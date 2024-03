O Grêmio conquistou a vaga nas semifinais do Gauchão com tranquilidade. Superior em toda a partida, o Tricolor venceu o Brasil de Pelotas, por 2 a 0, neste domingo (10), na Arena. Cristaldo, na etapa inicial, e Diego Costa, no segundo tempo, garantiram a vitória gremista. Comandante do Grêmio, Renato Portaluppi aprovou o desempenho do time.