O Grêmio teve algo a mais a comemorar na vitória por 2 a 0 contra o Brasil-Pel, na noite deste domingo (10), que valeu vaga nas semifinais do Gauchão. Tão criticada no ano passado e no início da atual temporada, a defesa do Tricolor ficou sem sofrer gols na partida. O zagueiro Pedro Geromel elogiou a postura defensiva do time na partida: