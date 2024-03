O Juventude mostrou força e poder de reação no Estrela D'Alva, em Bagé. No jogo único das quartas de final do Gauchão, o time alviverde deu fim à sequência negativa na temporada, goleou o Guarany de Bagé por 4 a 0 e confirmou sua vaga entre os quatro melhores do Estadual. Gilberto, duas vezes, Jean Carlos e Rildo marcaram os gols da partida deste sábado (9), todos na segunda etapa.