A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a escala de arbitragem para as partidas de Caxias e Juventude pela segunda fase da Copa do Brasil. Na terça-feira (12), o Caxias enfrenta o Bahia, no Estádio Centenário. Já o Juventude joga na quarta-feira (13), diante do Paysandu, no Alfredo Jaconi.