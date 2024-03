Depois de eliminar a Portuguesa Santista fora de casa, o Caxias não terá a vida facilitada na segunda fase da Copa do Brasil. O time grená vai enfrentar o Bahia, embalado pelo forte investimento do Grupo City e de jogadores conhecidos do cenário internacional. O confronto contra o adversário que está na Série A do Brasileiro acontece no Estádio Centenário, em data a ser confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).