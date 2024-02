O mar de Santos fez com que o Caxias surfasse à vontade na noite de quarta-feira (28). Diante da Portuguesa Santista, a equipe grená jogava pelo empate para avançar à segunda fase da Copa do Brasil 2024. Mas Argel prometeu que seu time não jogaria pela igualdade. E dentro de campo, a equipe saiu do Estádio Ulrico Mursa com a vitória por 1 a 0, com gol marcado por Gabriel Silva, no primeiro tempo.