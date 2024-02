A maré mudou de lado. E nas ondas de Santos, o Caxias tenta manter o momento positivo desde a chegada de Argel Fuchs. O treinador conseguiu, em dois jogos, alterar o cenário do clube, que está classificado à segunda fase do Gauchão 2024, com uma rodada de antecedência. O desafio agora é conquistar a vaga na Copa do Brasil. A estreia grená é nesta quarta-feira (28), diante da Portuguesa Santista, a partir das 20h30min.