Com uma rodada de antecedência, o Caxias está garantido na próxima fase do Gauchão. A vitória grená diante do Avenida, por 2 a 0, mais os resultados dos confrontos de segunda-feira (26), confirmaram a vaga grená nas quartas de final do Estadual. Agora, resta definir, no no último jogo da primeira fase, em qual posição terminará.