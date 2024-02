O Caxias dá um tempo no Gauchão 2024 e só voltará a pensar no Novo Hamburgo, pela última 11ª rodada, a partir de quinta-feira (29). Antes, o grupo de atletas direciona o foco na Copa do Brasil. A estreia grená na competição nacional ocorre nesta quarta-feira (28), às 20h30min, diante da Portuguesa Santista, no Estádio Ulrico Mursa. O time de Santos disputa a Série A-2 do Paulistão, e está em oitavo lugar na tabela, fechando a zona de classificação, com 16 pontos em 11 partidas.