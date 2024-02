O Caxias reencontrou as vitórias no Gauchão na tarde deste sábado (24), jogando no estádio Centenário para 3.605 torcedores grenás. A equipe do técnico Argel Fuchs venceu o Avenida por 2 a 0, com gols de Tomas Bastos, aos 24 minutos do primeiro tempo, e Emerson Martins, aos 22 minutos da segunda etapa.