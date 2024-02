Se o sábado (24) era de reencontros, o mais importante deles aconteceu no Estádio Centenário. Do Caxias com a vitória. Após 13 anos, o técnico Argel voltou a comandar o Caxias dentro de casa e o time correspondeu ao derrotar o Avenida por 2 a 0, com gols de Tomas Bastos e Emerson Martins.