A Diretoria de Competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada da primeira fase da Copa do Brasil. O documento apresenta as datas, os horários e os locais dos 40 confrontos. Competição será aberta no dia 20 de fevereiro com três partidas. Caxias e Juventude já sabem quando vão entrar em campo.