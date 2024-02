O 45º episódio do Podcast Paixão Ca-Ju recebe o ex-jogador do Caxias e do Juventude, Luciano Almeida. Revelado na base grená, o ex-lateral-esquerdo e zagueiro teve passagens por outros clubes como Inter, América-MG, Ponte Preta, Goiás, Criciúma, Botafogo, Vitória e América-RJ.