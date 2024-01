O 41º episódio do Podcast Paixão Ca-Ju recebe Jarbas Jardim Fernandes, o Jajá, ex-centroavante do Caxias. Jajá, hoje com 37 anos, foi um dos destaques da equipe na Divisão de Acesso de 2016, que terminou com o Caxias campeão e de volta à elite do Gauchão.