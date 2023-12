A segunda temporada do Podcast Paixão Ca-Ju teve seu último episódio do ano de 2023 a escolha da seleção da dupla desta temporada. O ano terminou de melhor forma para os dois clubes e seus respectivos torcedores. O Juventude retornou à Série A e o Caxias subiu à Série C do Brasileiro, algo que o clube buscava há oito anos.