A pré-temporada do Juventude vai começar no dia 3 de janeiro. Possivelmente, o técnico Thiago Carpini não tenha o grupo fechado no começo dos trabalhos visando o Gauchão. Contando os atletas das categorias de base, o elenco alviverde possui 20 jogadores para 2024. No total, 13 atletas que disputaram a Série B seguem para a temporada que vem. O clube anunciou já sete reforços. Contudo, a direção ainda trabalha para contratar mais 10 nomes.