No Rio de Janeiro já é dada como certa a vinda do volante Luís Oyama ao Juventude. O atleta pertence ao Botafogo e será emprestado pelo clube carioca ao time da Serra Gaúcha. A informação foi divulgada pelo jornalista Venê Casagrande. O atleta não estaria nos planos do técnico Tiago Nunes para o ano de 2024, no Estádio Nilton Santos. Oyama foi um dos destaques da Estrela Solitária no título da Série B em 2021.