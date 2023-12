O Juventude espera aumentar a lista de contratações para a temporada de 2024. Entre atletas que permanecem no Estádio Alfredo Jaconi e reforços já anunciados, o clube conta com 19 nomes no elenco. A lista pode crescer com o lateral-esquerdo Jefferson, 26 anos. Ele pertence ao Atlético-GO, mas estava emprestado ao Vasco. O jogador não seguirá em São Januário. Ele possui vínculo com time de Goiás até o fim de 2024. O Juventude tem interesse em contar com o atleta para o ano que vem. A informação foi divulgada pelo o Lance.