O Juventude está negociando a contratação do meia-atacante Rildo, 23 anos. O atleta está em Portugal e deve retornar ao Brasil. A informação foi divulgada pelo Colunista de GZH, Jeremias Wernek. O alviverde tenta o empréstimo do jogador até o fim de 2024 junto ao Santa Clara, clube que o atleta defende. Não é a primeira vez que o técnico Thiago Carpini tenta a contratação do jovem. Em 2022, quando comandava o Santo André, o profissional indicou o camisa 7 ao time paulista.