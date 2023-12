Após confirmar a renovação de Nenê, o Departamento de Futebol alviverde anunciou mais um nome para a temporada de 2024. Nesta terça-feira (26), o Verdão informou a contratação do zagueiro Rodrigo Sam, de 28 anos. O atleta disputou a Série B do Brasileiro pelo Mirassol. O jogador chega em definitivo com contrato assinado até o final de 2025.