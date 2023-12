Um dos grandes desafios do técnico Gerson Gusmão em 2023 foi encontrar um jogador que assumisse a camisa 1 do Caxias. Depois de Bruno Ferreira, nem Pedro Paulo, nem André passaram a confiança necessária que o sistema defensivo precisava. Foi então que surgiu Fabian Volpi e com ele, o Grená conquistou o acesso à Série C do Brasileiro, com o goleiro sendo decisivo na reta final da competição.