Ainda é cedo para qualquer diagnóstico. No entanto, diante do Sindicato dos Atletas, no fim de semana passado, o técnico Gerson Gusmão pôde observar melhor o que pode render o novo grupo do Caxias, formado para 2024. E mesmo com 12 dos 14 reforços em campo, a vitória por 1 a 0 foi construída por dois dos remanescentes do elenco. O passe do lateral-direito Marcelo foi na medida para o volante Emerson Martins escorar a bola pro fundo do gol.