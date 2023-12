A terceira semana da pré-temporada do Caxias terminou com a realização do primeiro teste do novo grupo de atletas. A equipe de Gerson Gusmão enfrentou o Sindicato dos Atletas Profissionais do Rio Grande do Sul na manhã deste sábado (23). Utilizando duas formações em dois tempos de 45 minutos, o Grená venceu por 1 a 0, com gol de Emerson Martins O jogo-treino foi disputado no CT Baixada Rubra Vanderlei Bersaghi.