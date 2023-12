O meia Peninha foi autor do primeiro gol do Campeonato Gaúcho 2023. Na abertura do Estadual, o Caxias recebeu o Grêmio, no Estádio Centenário. A expectativa ficou por conta da presença de Luis Suárez. Já o camisa 10 Grená fez um bom Gauchão, parecia que ia deslanchar na Série D, mas não conseguiu se firmar como protagonista do meio-campo da equipe. Em 30 Peninha, o atleta marcou três gols e deu uma assistência.