Está no ar o 37º episódio do Podcast Paixão Ca-Ju, em sua Segunda Temporada. E o convidado desta semana entrou para o seleto grupo de atletas que levantou a taça do Campeonato Gaúcho de 2000 pelo Caxias. Rogério Moraes Messias, mais conhecido como Titi, foi um dos volantes titulares na histórica campanha grená, diante do poderoso Grêmio da ISL e de Ronaldinho. Atualmente aos 51 anos, o ex-jogador relembrou momentos marcantes daquela conquista.