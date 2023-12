O episódio 36 da Segunda Temporada do Podcast Paixão Ca-Ju está no ar! E nesta semana a equipe de Esportes da RBS na Serra debate as perspectivas do Caxias para o começo da temporada de 2024. O clube grená dará o pontapé oficial na temporada em 21 ou 22 de janeiro, diante do Grêmio, na 1ª rodada do Gauchão.