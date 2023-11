Está no ar o 31º episódio do Podcast Paixão Ca-Ju. O convidado desta semana é o zagueiro Dirceu, do Caxias. O jogador foi o capitão do time no vice-campeonato gaúcho e participou da campanha do sonhado acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. Além disso, renovou seu contrato para a temporada 2024.