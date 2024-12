Papai Noel dos Correios: 100% das cartas foram adotadas no Rio Grande do Sul

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Todas as cartas da campanha dos Correios foram adotadas no Estado neste ano. Kathlyn Moreira / Agencia RBS

O espírito de solidariedade segue presente no Estado nesta reta final de ano. Assim como ocorreu em 2023, todas as cartinhas da Campanha Papai Noel dos Correios foram adotadas. E, por conta disso, o Natal de cerca de 15 mil crianças em situação de vulnerabilidade social poderá ser mais alegre.

— Mais uma vez, o povo gaúcho mostrou o quanto é solidário. Neste ano, que foi tão difícil para todos nós, estamos muito felizes que conseguimos atender todas as cartinhas. Agradecemos imensamente a todas as pessoas e empresas que se dispuseram a tirar do papel os sonhos dessas crianças que escreveram para o Papai Noel — ressalta o superintendente estadual dos Correios, Christian Eduardo Silva Santos.

Realizada entre 8 de janeiro e 13 de dezembro, a campanha deste ano aconteceu devido à parceria firmada entre os Correios e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Em 2024, a ação de solidariedade também beneficiou estudantes em situação de vulnerabilidade social de escolas e instituições selecionadas pelas secretarias de educação municipal e estadual, além de crianças de comunidades quilombolas e indígenas.

As cartinhas foram disponibilizadas neste ano em 41 municípios participantes: Alegrete, Alvorada, Bagé, Bento Gonçalves, Cachoeirinha, Camaquã, Canela, Canoas, Carazinho, Caxias do Sul, Cruz Alta, Erechim, Farroupilha, Gramado, Guaíba, Guaporé, Feliz, Ijuí, Não-Me-Toque, Nova Prata, Novo Hamburgo, Osório, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Santiago, Santo Ângelo, Santo Antônio da Patrulha, São Borja, São Leopoldo, Sapucaia do Sul, Tramandaí, Uruguaiana, Vacaria, Viamão, Taquara e Teutônia