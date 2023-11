Está no ar o 33º episódio do Podcast Paixão Ca-Ju. O convidado desta semana é Maurício Grezzana, ex-presidente do Caxias. Ele comandou o clube do dia 5 de novembro de 2015 a 4 de setembro de 2017 e esteve à frente da retomada grená a partir do título da Divisão de Acesso em 2016.