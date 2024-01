O 44º episódio do Podcast Paixão Ca-Ju recebe o ex-presidente do Juventude, Walter Dal Zotto Jr. Ele assumiu pela primeira vez a presidência do clube em 2001. No final de 2018, sua segunda passagem como presidente, quando ocupou a vaga de Tonietto, ficando à frente do Alviverde até outubro de 2022, quando passou o cargo para o atual presidente, Fábio Pizzamiglio.