A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou, nesta terça-feira (30), os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil 2024. O evento ocorreu na sede da entidade, no Rio de Janeiro. Caxias e Juventude conheceram seus adversários na competição mais democrática do país. A equipe grená encara a Portuguesa Santista-SP. Já o Juventude terá o Iguatu-CE como rival.