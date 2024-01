A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, neste sábado (27), a data do sorteio dos confrontos da primeira fase da Copa do Brasil 2024. O evento acontecerá na próxima terça-feira (30), às 15h, na sede da entidade, no Rio de Janeiro. Caxias e Juventude conhecerão seus adversários na competição mais democrática do país.