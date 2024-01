Para enfrentar o São Luiz neste sábado (27), no Estádio Centenário, o Caxias conta com um importante aliado que esteve presente nos dois primeiros jogos do Gauchão 2024. O time mostrou bem mais do que disposição para vencer o Grêmio, de virada, na estreia, e arrancar o empate diante do Ypiranga, depois de sair perdendo por 2 a 0 na primeira etapa. O time de Gerson Gusmão demonstrou poder de reação, contra dois fortes candidatos à classificação.