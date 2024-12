Ao menos 75 mortos em Moçambique pela passagem do ciclone Chido, segundo novo balanço

O ciclone Chido deixou ao menos 75 mortos em Moçambique, o país mais afetado no continente africano, segundo um novo balanço atualizado com mais dois óbitos e divulgado nesta sexta-feira (20) pelo Instituto Nacional de Gestão de Riscos e Desastres.

Após passar pelo oceano Índico, onde devastou o pequeno arquipélago francês de Mayotte, o ciclone atingiu no domingo Moçambique, um dos países mais pobres do mundo, deixando cerca de 800 feridos, principalmente na província de Cabo Delgado, ao norte.

Nas áreas devastadas pela tempestade, onde as rajadas de vento alcançaram 260 km/h, cerca de 330.000 pessoas foram afetadas, de acordo com as autoridades, que decretaram dois dias de luto nacional a partir desta sexta.