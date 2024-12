EUA ameaçado de paralisação orçamentária às vésperas do Natal

Se um acordo não for alcançado, as agências federais, os parques nacionais e diversos outros serviços começarão a fechar no sábado e 875.000 trabalhadores ficarão em licença sem remuneração.

Isso ocorre após uma semana intensa no Congresso, que começou com o presidente da Câmara dos Representantes, o republicano Mike Johnson, apresentando um projeto de lei repleto de medidas não vinculantes para aumentar o orçamento.

Os conservadores expressaram imediatamente sua frustração com as emendas no texto de 1.547 páginas e Musk - um homem influente no novo governo de Trump em matéria de cortes de gastos federais - criticou o acordo.