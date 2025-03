Benfica x Barcelona: onde assistir, horário e escalações pela Champions League

A equipe portuguesa passou pela repescagem e superou o Mônaco, em duas partidas equilibradas. No sorteio das oitavas , o adversário foi o Barça, que terminou com a segunda melhor campanha da fase de liga.

Além da Champions League, os dois clubes estão na disputa pelas ligas nacionais. No Campeonato Português, o Benfica é o segundo colocado, com 53 pontos, igual o líder Sporting. Em La Liga, o Barcelona assumiu a liderança na última rodada, com 57 pontos, um a mais do que o Atlético de Madrid e três a frente do Real.