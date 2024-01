O Juventude volta a campo neste sábado (27), às 19h contra o São José-PoA, no estádio Francisco Novelletto. O jogo é válido pela terceira rodada. Na última quarta-feira, o Verdão teve boa atuação e goleou o Guarany de Bagé por 4 a 0, e manteve o 100% de aproveitamento. O confronto marcou a estreia do lateral-esquerdo Jefferson, um dos contratados para 2024. Ele entrou aos 34 minutos do segundo tempo.