O Departamento de Futebol do Juventude confirmou, nesta terça-feira (30), a contratação do goleiro Mateus Claus, 29 anos, que chega para a disputa do Campeonato Gaúcho. O atleta, que defendeu o Bahia nas últimas quatro temporadas, já realizou os primeiros trabalhos junto ao grupo comandado pelo técnico Roger Machado.