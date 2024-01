Vai começar o Campeonato Gaúcho 2024. Caxias e Juventude começam a trilhar seus caminhos na competição estadual no próximo sábado (20). E a equipe do Grupo RBS na Serra se reuniu para debater quem chega melhor e as chances da dupla Ca-Ju. Ouça a edição de número 42 do podcast Paixão Ca-Ju.