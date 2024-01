Depois de Chico Kim, o Juventude contará com mais um atleta com dupla nacionalidade do Oriente. Luís Oyama, 26 anos, treina no Centro de Treinamentos alviverde desde o começo dos trabalhos desta temporada. Formado no Mirassol, o jogador com descendência japonesa, teve um dos melhores momentos de sua carreira em 2021, no Botafogo. Na equipe carioca foi campeão da Série B do Brasileiro. Antes de se transferir para o Estádio Alfredo Jaconi, Oyama defendeu o Goiás. Por conhecer alguns atletas do elenco do time da Serra, a adaptação não foi um problema.