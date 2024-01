Jean Carlos vai defender as cores do Juventude nesta temporada de 2024. Não é de hoje que o nome do atleta agrada a torcida alviverde. Na temporada passada, o meia defendeu o Ceará e apresentou bons números. Em 53 partidas marcou sete gols e deu cinco assistências, quase igualou Nenê com sete. Em sua apresentação, antes do treino desta segunda-feira, o atleta se disse feliz em vestir a camisa do Juventude.