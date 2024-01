Ele sozinho tem mais títulos que muitos clubes do futebol brasileiro. Paulo Paixão, 72 anos, assumiu a preparação física do Juventude e estará na comissão do técnico Roger Machado. O profissional é multicampeão. Na carreia, Paixão tem 25 conquistas entre clubes e Seleção Brasileira. Ele tem dois mundiais com a amarelinha 1994 e 2022. Com Grêmio, Inter e Palmeiras conquistou a Libertadores da América. Ainda no Beira-Rio, ele integrou a comissão campeã do mundo no Japão em 2006.