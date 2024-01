No mesmo dia em que o Juventude ficou sabendo do interesse do São Paulo no técnico Thiago Carpini, o presidente do Juventude já sabia que seria difícil o comandante recusar uma proposta do atual campeão da Copa do Brasil. A ordem ao departamento de futebol foi voltar a lista que o clube já tinha de possíveis substitutos. A lista não era nova, pois desde dezembro o clube já trabalhava com a possibilidade de saída do antigo técnico. Entre os fatores que pesaram na escolha de Roger Machado está o fato dele conhecer o futebol gaúcho, conforme o presidente do Juventude.