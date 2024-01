"Conecta com colega!", "Antecipa a profundidade!", "Temos que romper a inércia!". Essas foram algumas frases do técnico Roger Machado ao elenco de jogadores do Juventude no primeiro treino comandado pelo técnico no CT Alviverde, na manhã deste sábado (13). A voz de comando da atividade foi toda do novo dono da casamata.