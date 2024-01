O grupo estará fechado e a gente vai estar falando de reforços. A frase do técnico Roger Machado parece ser contraditória, mas leva o torcedor a uma reflexão. Mesmo que o clube esteja com o elenco completo, pode sempre ter uma margem para a vinda de algum reforço, seja por questão de lesão, saída de alguém ou prospecção para o futuro. Contudo, o clube terá que se adequar a janela da CBF. A primeira iniciou em 11 de janeiro e se estende até 7 de março de 2024. Mesmo assim, o treinando fala sempre estar atento as possibilidades.