A manhã com cerração em Caxias do Sul era um prenúncio que o dia seria diferente. Em pleno verão, a cidade foi tomada pela tradicional neblina, que inclusive inspirou o uniforme dois do time na temporada passada. O 11 de janeiro marcou o fim do ciclo do técnico Thiago Carpini no Estádio Alfredo Jaconi. A passagem dele por Caxias do Sul durou 243 dias e teve um acesso histórico à Série A.