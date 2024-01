Está chegando ao fim a passagem do técnico Thiago Carpini no Juventude. Ele não completou um ano no comando alviverde, mas tirou o clube da vice-lanterna da Série B e colocou na elite nacional. Após a grande campanha de recuperação do time na competição, o treinador terminou o ano de 2023 valorizado. Mesmo com contrato até o fim de 2024, Carpini recebeu uma proposta São Paulo e fechou com a equipe paulista. Resta apenas o anúncio oficial dos dois clubes.