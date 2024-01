O segundo dia da pré-temporada do Juventude foi marcado por avaliações e a tão aguardada entrevista coletiva do técnico Thiago Carpini. Seu nome foi um dos mais citados na janela de transferências do mês de dezembro do futebol brasileiro. O motivo foi o interesse do Santos e depois uma sondagem do Cruzeiro. Contudo, o treinador decidiu recusar a proposta do Peixe e permaneceu no Estádio Alfredo Jaconi. Logo no primeiro questionamento, o treinador tratou o assunto com naturalidade.