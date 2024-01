O Juventude começou na quarta-feira a sua pré-temporada. O técnico Thiago Carpini não terá muito tempo até a estreia no Campeonato Gaúcho. A primeira partida será no final de semana de 20 e 21 de janeiro contra o Santa Cruz, fora de casa. Sendo assim, o clube irá realizar treinos em dois turnos e com regime de concentração neste começo da pré-temporada. Os atletas se apresentam pela manhã no CT, almoçam e depois descansam em um hotel. No período da tarde, o grupo volta ao CT alviverde para as atividades.