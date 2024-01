O Juventude seguirá com uma empresa de apostas esportivas como patrocinador principal em 2024. O clube anunciou nesta quarta-feira (3) a Stake como patrocinadora master do clube. Fundada em 2017 na Austrália, a marca será estampada na região do peito das camisas de jogo e de treino dos elencos profissionais masculino e feminino do Verdão. O clube não divulga os valores do novo patrocínio, mas aumentou de forma significativa se comparado com o anterior.